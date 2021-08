Un contrat qui prend fin pour Sylvain Valiquette au Parc historique de la Poudrière

Windsor (SFT) - Sylvain Valiquette, un homme ayant comme talent de développer le potentiel au sein des OBNL, ne renouvellera pas son contrat avec le Parc historique de la Poudrière de Windsor. Ayant été préalablement directeur général au parc du Mont-Ham et ayant réussi à faire rayonner de tous ses feux la magnifique montagne et ses attraits, il avait le désir d’en faire de même avec la Poudrière.

Lorsqu’il a été engagé via la firme d’emploi ADN, le but était bien précis ; changer le plan d’affaires afin de rentabiliser et d’assurer la survivance du lieu. Malheureusement ou heureusement, le temps nous le dira, des divergences de point de vue et de moyens employés pour se rendre au résultat ont fait en sorte que monsieur Valiquette aura plutôt décidé de se retirer et de laisser sa chance à un autre coureur. Le dicton qui dit ; tous les chemins mènent à Rome a beau être véridique, il est difficile de l’appliquer lorsque les techniques employées afin d’arriver à leurs fins ne correspondent pas à l’éthique d’un parti. Sans dire que les techniques ne sont pas honnêtes, loin de là, certaines gens sont des gens de principes, et lorsque la ligne est dépassée, il peut sembler impossible de continuer dans une telle direction. La chose honnête à faire dans ces cas-là est de se retirer en bons termes et d’accepter que les choses ne soient pas près de changer.

L’histoire est complexe, en effet, comme le modèle d’affaires présent à la Poudrière est en place depuis maintenant 30 ans, on comprend donc la réticence ou la difficulté de changer un tel modèle. Ce n’est cependant pas ce qui n’arrêtera Sylvain Valiquette ni la Poudrière de perdurer. L’un ira vers des projets lui tenant à cœur, le vent dans les voiles, et l’autre continuera sa route comme il l’a toujours fait.

Depuis le 1er juin passé, c’est autour de 3500 visiteurs qui sont allés se promener dans le Parc historique de la Poudrière de Windsor, faites-vous partie de ces gens ? Notre beau coin de pays est riche en lieux à découvrir et où aller se ressourcer. Faites partie du mouvement et allez apprécier ces endroits, vous ne le regretterez pas !