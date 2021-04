Édition printanière des tirages au profit du centre de répit Théo Vallières

Windsor(RL) - Étant toujours dans l’impossibilité d’organiser le souper-bénéfice Steak et Frites au profit de l’organisme, la direction du centre de répit Thé Vallières revient avec une édition cette fois printanière de sa loterie communautaire. Fidèle à la formule des éditions précédentes, il y aura deux tirages par semaines, et cela, pendant une période s’échelonnant sur 10 semaines consécutives. Le premier prix sera de 700 $, alors que la seconde personne gagnante se méritera quant à elle la somme de 250 $. Les tirages auront lieu les jeudis de chaque semaine à 9 h à compter du 15 avril prochain et ces derniers se dérouleront dans les locaux du journal Actualités-l’étincelle, situés au 193 de la rue Saint-Georges à Windsor.

Les billets limités au nombre de 400, il est cependant encore possible de s’en procurer au coût de 60 $ chacun. Pour ce faire il suffit de se présenter aux bureaux du journal lors des heures normales d’ouverture.

Les gens peuvent également procéder par achat interac directement auprès de l’organisme. (Courriel : centre.theovallieres@hotmail.com et inscrire à la réponse de sécurité : printemps21). En participant à ces tirages, les gens contribuent à une source de financement très importante pour le centre de répit qui a ouvert ses portes en mai 2017 et qui depuis accueille chaque année des adolescents ainsi que des jeunes adultes vivants avec des déficiences jugées de légères à moyennes.

Dates des tirages : 15, 22, 29 avril, les 6, 13, 20 et 27 mai, ainsi que les 3, 10 et 17 juin 2021