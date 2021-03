Un nouveau conseil d’administration pour la Corporation de l’Étang Burbank

Danville - la Corporation de développement de l’Étang Burbank a tenu sa première assemblée générale annuelle virtuelle le 13 mars à 10 h. Le président sortant Alain Caron a dirigé sa dernière rencontre où 20 membres et invités étaient présents.

L’assemblée s’est ouverte sur l’écoute des trames sonores qui sont arrivées excès quo en deuxième place. Il s’agissait des œuvres créées par Pierre-André « Pium » Nadeau et Jean-François Léger.

Mike Girard a remporté le grand honneur et la bourse de 300 $ de CJAN Média. La Corporation de développement de l’Étang Burbank a aussi offert un montant de 200 $ pour compléter le cachet selon la proposition qui a été soumise par l’artiste.

Voici la composition du nouveau conseil d’administration de la Corporation de développement de l’Étang Burbank : Siège 1 : vacant (mandant de 2 ans). Siège 2 : vacant (mandat de 1 an). Siège 3 : Brydon Rodd (nouvel administrateur élu et élu Vice-Président). Siège 4 : Alain Caron. Siège 5 : Johanne Turgeon (réélue). Siège 6 : Simon Tardif (nouveau secrétaire-trésorier). Siège 7 : Pierre Bourdon (réélu). Siège 8 : Line Blouin, Siège 9 : Benjamin Larammé (réélu) Nouveau Président.

À surveiller parmi les nouveautés 2021, un panneau d’affichage des différentes sortes de parulines que l’on peut apercevoir à l’étang conçu par une artiste peintre et qui sera érigé au printemps. A noter beaucoup de discussions sur un projet cher au président sortant concernant l’acquisition de la sculpture du Héron d’Indra Singh qui avait été faite devant public au Carré de Danville pendant le Symposium des arts. La Corporation invite ses partenaires naturels à contribuer pour concrétiser ce projet dès cet été.

Mais ce qu’on retient de l’AGA 2021, c’est un tout nouvel exécutif : Benjamin Laramée, Président, Brydon Rodd, Vice-Président et Simon Tardif, Secrétaire/Trésorier

Un exécutif plus jeune et aussi engagé qui va cogiter plein de nouvelles choses. L’Étang Burbank est entre bonnes mains et va encore se démarquer et attirer sa part de visiteurs. Le président sortant se retire, fier de ses accomplissements et de cette belle relève qui s’engage pour la préservation de ce joyau en plein cœur de la ville de Danville.