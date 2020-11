Chronique des Filles d'Isabelle

Nous souhaitons un très bon anniversaire à Mmes Lise Raîche et Denise Beattie.

Lors de notre dernière réunion, nous étions 21 membres, ce fut très agréable d’avoir une si grande participation. Nous avions 2 invitées du cercle Marie Julie de Sherbrooke qui, malheureusement, a dû se dissoudre. Notre Aumônier nous a célébré une messe en mémoire de nos membres décédées dans l’année. Le prix de présence a été remporté par Mme Jeanne Nadeau.

Suite aux nouvelles directives, notre réunion du 7 décembre n’aura pas lieu, si jamais la situation change, nous allons faire la chaîne téléphonique pour vous en aviser.

La campagne Caritas, dont la vente de chandelles de la Paix n’aura pas lieu cette année à cause du Covid. Pour ceux et celles qui aimeraient s’en procurer, il nous reste 42 paquets qui n’ont pas été vendus l’an passé. Vous pouvez vous les procurer auprès de notre trésorière Nicole Lacasse au 845-4959.

Nous acceptons toujours les tricots que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.Ÿ Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices ; pour me rejoindre : Jocelyne Plante Bégin au 845-3250, vous pouvez laisser un message.