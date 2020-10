Chronique des Filles d'Isabelle

Nous souhaitons un heureux anniversaire à Mme Marielle Richard

Notre prochaine réunion aura lieu le 2 novembre, nous aurons une courte cérémonie pour rendre hommage à nos membres décédées dans l’année. Si l’on devait annuler la réunion, nous allons faire la chaîne téléphonique pour vous aviser.

Toutes celles qui ont confectionné des tricots ou autres articles pour nos paniers de Noël, SVP nous les faire parvenir, car nous allons bientôt faire le décompte et le classement : comme il n’y aura pas de distribution de paniers, cette année, nous allons remettre les tricots aux écoles et garderies. Un très gros merci du fond du cœur à toutes celles qui travaillent pour cette cause; c’est très apprécié. Nous avons besoin de mitaines, bas, pantoufles .

Pensée : La reconnaissance que l’on nous témoigne nous pousse à encore plus de générosité.