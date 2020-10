Chronique des Filles d'Isabelle

Nous souhaitons un heureux anniversaire à Mmes Lise de L’Étoile, Fernande Corriveau, Jocelyne Letarte et Francine Béland.

Nous souhaitons Bonne Chance à Mme Bernadette Martin qui doit subir une intervention pour ses yeux.

Les repas après funérailles sont repris avec certaines restrictions.Vous pouvez toujours contacter Monique Morin au 845-1141 qui vous donnera tous les détails. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits : soit au centre communautaire, à la salle des Chevaliers de Colomb et à la salle du Bel Âge

Nous acceptons toujours les tricots que vous désirez offrir à notre cercle pour les paniers de Noël.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices ; pour me rejoindre : Jocelyne Plante Bégin au 845-3250, vous pouvez laisser un message

Pensée : La reconnaissance que l’on nous témoigne nous pousse à encore plus de générosité.