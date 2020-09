Chronique des Filles d'Isabelle

Voici les anniversaires du mois d’août :Carmen Brown, Nicole Lacasse, Zelpha Lacourse, Jeannine Kendall, Nicole Chagnon, Madeleine Verrette Coulombe, Bernadette Martin, Aline Proulx, Jacqueline St-Laurent.

J’espère que vous avez passé un bel été et que malgré la Covid-19 , vous avez pu en profiter.

Nous allons reprendre certaines activités comme nos réunions mensuelles . notre prochaine réunion aura lieu le lundi 7 septembre à la salle du Bel Âge, à 7 h. On vous attend en grand nombre. N’oubliez pas votre masque et votre bonne humeur.

Les repas après funérailles vont reprendre suite à la décision du gouvernement d’augmenter le nombre de personnes dans des salles .Vous pouvez toujours contacter Mme Monique Morin au 819-845-1141, elle vous donnera tous les détails sur ce service.

Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, n’hésitez pas à me le faire savoir ; pour me rejoindre , voici mes coordonnées : Jocelyne Plante Bégin au 819-845-3250 , vous pouvez me laisser un message sur ma boîte vocale.