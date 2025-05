Un cimetière de Danville est victime de vandalisme

Danville — Une nouvelle vraiment désolante, alors que le cimetière Protestant de Danville a subi des actes de vandalisme au cours des derniers jours.

En effet, des gestes gratuits et complètement incompréhensibles ont été perpétrés dans le cimetière de la rue du Carmel, alors qu’environ une vingtaine de pierres tombales ou monuments funéraires furent renversés, brisés ou lourdement endommagés.

C’est un citoyen qui a alerté les personnes responsables de la gestion du cimetière, afin de les informer du constat malheureux qu’il avait eu sous les yeux. Selon les premières informations recueillies, les méfaits auraient vraisemblablement été commis entre le 8 et le 12 mai dernier.

Pour M. Barry Evans, président de l’organisme qui assure la gestion indépendante de ce cimetière, ainsi que de six autres dans la région, l’heure est maintenant au bilan de l’étendue des dommages.

« C’est vraiment triste de constater les actions qui ont été commises dans ce lieu sacré, mais ce n’est malheureusement pas la première fois que nous devons faire face à ce genre de situation. Nous avons communiqué avec des spécialistes de la région et ces derniers viendront évaluer les coûts de réparations dans les prochains jours. Il faut comprendre que tous les frais seront assumés par la compagnie du cimetière protestant de Danville », commente M. Evans, manifestant ainsi son acceptation, mais aussi sa déception.

Ce dernier spécifia que l’OBNL fondé en 1916 est un petit organisme de conservation et de protection de ces lieux de sépultures, géré et administré par une équipe de citoyens bénévoles, dans le seul but d’assurer la mémoire, le respect et la dignité des gens qui y sont inhumés, ainsi que de leur famille.

C’est donc dire qu’à l’instar de bon nombre d’organismes du même genre, « Danville Protestant Cemetery » ne peut compter sur de très grandes ressources et/ou réserves financières pour faire face à de tels événements.

« Il faut se rappeler qu’il y a de cela quelques années à peine, nous avions eu de très forts vents qui avaient causé beaucoup de dommages dans la municipalité et le cimetière n’y avait pas échappé avec la chute de branches et d’arbres sur des monuments. Nous avions dû mettre en place une campagne de collecte de fonds sur Internet, et la générosité exceptionnelle des gens nous a permis de mener nos actions. Bien entendu, nous allons attendre l’évaluation des dommages et l’estimation des coûts avant de bien analyser nos options. Toutefois, il n’est certainement pas exclu que nous devions avoir recours aux mêmes démarches encore une fois ; ce sera à valider. », de poursuivre généreusement le président.

Mais qu’est-ce qui peut pousser une personne ou un tiers à commettre ce genre de méfaits ? Je ne pense pas que quelqu’un puisse répondre à cette question.

Toutefois, il est clair que les conséquences sont très néfastes pour l’ensemble d’une communauté.

À noter que les personnes intéressées à apporter leur soutien à l’organisme par le biais d’une aide financière personnelle peuvent le faire en se rendant directement sur la page internet de l’organisme à l’adresse : www.danvillecemetery.ca, sous l’onglet « Faire un don ».