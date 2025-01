La MRC accepte la main tendue à une médiation avec les producteurs forestiers

MRC des Sources — Ils étaient un peu plus d’une cinquantaine de personnes à avoir braver le froid intense qui sévissait mercredi soir et s’être regroupées dans le stationnement devant les bureaux de la MRC à Val-des-Sources, afin de manifester leur désaccord face à certains points du règlement (non en vigueur)283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources.

Le regroupement était essentiellement formé de producteurs forestiers locaux, propriétaires, membres de la Coop Laforêt et du syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, de représentants de Clubs Quads et autres citoyens sympathisants à la cause.

Une présence policière avait été déployée sur les lieux, mais aucun débordement n’a été observé de la part des manifestants durant l’attente de pouvoir assister à la séance du conseil des maires.

« Nous sommes présents aujourd’hui afin de démontrer notre sérieux et notre détermination à vouloir régler le problème. La MRC a fait preuve d’ouverture hier (mardi 21 janvier) en indiquant avoir accepté l’idée d’aller de l’avant avec l’idée de mettre sur pied un comité paritaire tel que nous l’avions soumis le 27 novembre dernier et allons convenir d’un médiateur de façon commune. Avec les arguments que nous avons, nous sommes très sûrs qu’un expert saura nous donner raison, mais il faut que la MRC “joue le jeu” jusqu’au bout. », de confier M. André Roy, Président du syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, qui précisa également qu’il ne fut en aucun temps question d’assurer une présence des manifestants autre que de manière pacifique et sans grabuge.

« Nous l’avons aussi fait de cette manière le 27 novembre, car on est capable d’arriver à nos fins avec les moyens dont on dispose et de le faire pacifiquement. », a-t-il poursuivi. Selon les informations recueillies, quatre points seraient présentement au cœur du litige, tels que le pourcentage de prélèvement, la bande de protection le long des routes, les milieux humides et les déclarations obligatoires.

« Contrairement à ce que M. Grimard dit, nous ne sommes pas en désaccord avec le règlement que nous avons bien lu, je vous l’assure, mais il y a quatre points importants du règlement qui achoppent et sur lesquels nous avons besoin d’une entente pour le bien de l’ensemble des membres de la Coopérative que je représente. », mentionna pour sa part M. Hugues Beaudoin, Président de la Coopérative Laforêt, services forestiers.

Tout juste avant l’ouverture de la séance, un cercueil confectionné de toute pièce pour l’occasion fut déposé de manière symbolique à l’avant de la table des maires, dans le but avoué des producteurs, d’implorer les dirigeants municipaux de ne pas laisser mourir leur industrie « à petit feu ». Prenant ensuite tour à tour la parole en période de questions initiale, messieurs Roy et Beaudoin eurent de nouveau la confirmation de la voix du préfet Hugues Grimard qu’une ouverture est bien présente de la part du conseil des maires de la MRC, d’établir un plan de médiation concret et de tenter d’en venir à une entente avec les producteurs forestiers dans cet épineux dossier du règlement 283-2024.

Encore une fois, il est important de souligner que le tout s’est déroulé dans le respect de chacun.