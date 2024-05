Antoine Zuchoski gagne un prix national à la CNESST

Windsor — Grâce à son engagement et à sa personnalité, Antoine Zuchoski, représentant des employés en santé et sécurité à l’usine Domtar de Windsor, a mérité un prestigieux prix national à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

La 18e cérémonie nationale de remise des Grands Prix de la CNESST s’est déroulée dernièrement au Centre des congrès de Québec.

Cet événement de prestige constitue un incontournable moment de reconnaissance pour célébrer et mettre en valeur les actions d’employeurs et de personnes qui se sont démarquées en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail. C’est le point culminant d’un concours tenu à l’échelle du Québec.

En fait, M. Zuchoski a gagné le prix dans la catégorie leader (travailleur) à la CNESST. « Je suis surpris de recevoir ce prix. Il faut dire qu’il y a bien des gens qui s’occupent très bien de santé et de sécurité au travail dans différentes entreprises. Mais c’est une belle reconnaissance de la part des personnes qui ont déposé ma candidature », a commenté avec humilité le travailleur quelques jours après avoir gagné son prix.

Prendre soin des gens

Employé au sein de l’usine Domtar à Windsor depuis 23 ans, le lauréat a été élu par ses pairs à l’automne 2014 à titre de représentant syndical des employés en santé et sécurité au travail. Membre actif du comité paritaire, il fait avancer les choses en occupant plusieurs rôles comme celui d’accompagnateur et de formateur de nouveaux travailleurs.

« Les gens de l’usine, ce sont tous mes petits gars et mes petites filles. Pour moi, c’est de prendre soin des gens qui sont là. La collaboration avec la direction fait en sorte que nous sommes tous meilleurs et qu’on arrive à un résultat le plus solide possible », souligne M. Zuchoski dans une entrevue accordée à Actualités — L’Étincelle.

« Ce que je suis le plus fier, c’est lorsqu’un travailleur a assez confiance en moi pour entrer dans mon bureau et me parler d’une problématique plus délicate. Nous fermons la porte et en toute confiance cette personne peut se livrer. Domtar est une grosse entreprise ; les dangers sont omniprésents. Il y a donc une énorme gestion de santé et de sécurité qui se fait en collaboration avec les gestionnaires », de dire M. Zuchoski.

Humilité et dévouement

Carol Saint-Amand, directeur technique et responsable de la santé et sécurité à l’usine Domtar de Windsor, travaille avec M. Zuchoski depuis plusieurs années.

« C’est une personne humble. Il aime travailler dans l’ombre. Il n’est pas là pour des raisons personnelles. Il est dévoué. Il n’attend pas les tapes dans le dos. Il est rationnel et il prend le temps d’écouter. Il va comprendre les problématiques avant d’agir. Dans un dossier, Antoine peut faire la différence. Il est capable de gérer les émotions pour qu’on puisse se ramener à la vraie problématique. C’est une force tranquille et un leader naturel. Il inspire confiance », soutient M. Saint-Amand.

De son côté, le lauréat a profité de l’occasion pour vanter les mérites de la compagnie pour laquelle il travaille depuis nombre d’années. « Domtar ne serait pas obligée d’avoir une personne comme moi à temps plein. C’est un beau partenariat entre le syndicat et l’entreprise. Le but, c’est le bien commun », de dire M. Zuchoski.

Selon M. Saint-Amand, la santé et la sécurité au travail sont de véritables valeurs développées par l’entreprise. « On peut faire des profits et avoir de belles réussites dans des projets de développement. Mais si on a eu des gens blessés, le tout est grandement affecté. La fierté en prend un coup. La santé et la sécurité, ce sont les premiers éléments dont nous tenons compte à Domtar », termine le directeur technique.