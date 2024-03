Danville inaugure sa nouvelle bibliothèque

Danville — C’était soir de fête à Danville mercredi 13 mars dernier, alors qu’après plus de quatre années et demie de fermeture en raison d’un réaménagement nécessaire, la ville a procédé à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle bibliothèque municipale maintenant situer au centre communautaire Mgr Thibault.

C’est en présence de citoyens, de précieux bénévoles et d’une majorité de membres du conseil des élus, que l’animatrice de la soirée et directrice de la vitalité du territoire et des loisirs à la ville, Mme Émilie Lalancette-Néron confia le soin de la traditionnelle coupe de ruban, à la mairesse de Danville, Mme Martine Satre.

Lors d’une courte allocution, cette dernière tenue à remercier l’ensemble des intervenants au dossier ayant permis sa réalisation.

« Je suis très heureuse que nous soyons rendus à l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque, car c’est un service et un lieu très important pour les citoyens d’une municipalité. J’aimerais par ailleurs remercier Mlle Lalancette-Néron, le conseil, ainsi que les bénévoles et toutes les personnes, impliquées de près ou de loin dans le projet du déménagement et de la réouverture de la bibliothèque. »

Mme Satre ne manqua pas de remercier également le député André Bachand et le gouvernement du Québec, la caisse Desjardins des Sources, de même que la MRC des Sources pour leur importante contribution.

Le nouvel endroit, affilié au réseau BIBLIO de l’Estrie, offrira une diversité de plusieurs milliers de livres de tout âge, en plus d’offrir une gamme de ressources numérique. Mentionnons également la présence lors de la soirée, de la directrice générale de l’organisme en Estrie, Mme Joëlle Thivierge.

Il est à noter qu’une section anglophone est également présente et en développement. En plus, des sections de livres proprement dites, nous retrouvons aussi des aires de repos, de travail et de jeux, dont les murs sont notamment ornés par quelques œuvres artistiques.

Ainsi, il y a entre autres une toile intitulée « Le Visage de l’Art » qui fût réalisée par des jeunes, sous la supervision de l’artiste locale Roxanne Ayotte, lors du plus récent symposium des arts de Danville.

Disposant actuellement de périodes d’ouvertures restreintes en semaine, la ville annonça qu’il était envisageable de croire qu’une plage pourrait être éventuellement ajoutée en matinée les samedis.

Pour en savoir plus sur les heures d’ouvertures de la bibliothèque ou bien obtenir de plus amples informations sur son fonctionnement, n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville de Danville.