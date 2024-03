André Bachand accorde 5500 $ au Centre de répit Théo Vallières

Windsor — Le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, a remis un chèque de 5500 $ à la direction du Centre de répit Théo Vallière.

Cette somme servira à l’aménagement d’un parc extérieur au Centre de répit Théo Vallière.

« Le député André Bachand a toujours été très près du Centre de répit. Nous sommes très heureux de recevoir cette subvention », de dire Roxanne Vallières, fondatrice et directrice du Centre de répit Théo Vallières.

Le Centre Théo Vallières est un organisme à but non lucratif qui a pour but d’offrir aux jeunes, aux adolescents et aux adultes scolarisés qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à moyenne des activités des plus simples de la vie du quotidien.

« Plus que jamais, nous avons besoin de l’action et de la bienveillance de nos organismes communautaires, c’est pourquoi il me fait plaisir d’appuyer le Centre Théo Vallières dans ses activités. Celui-ci joue un rôle prépondérant dans le maintien du moral et de la santé mentale des adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère à moyenne et de leurs proches. Bravo à Roxanne Vallières et à toute l’équipe pour votre profond dévouement », souligne le député Bachand.