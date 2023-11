Des ateliers d’explorations créatives au cœur des différences

Danville - La Chaumière enchantée, qui est une ressource d’hébergement danvilloise de type familiale, destinée aux femmes vivant avec une déficience intellectuelle, tient présentement en collaboration avec l’organisme Danville en Transition, une série d’ateliers créatifs à travers la MRC des Sources.

Sous le thème Vivre ensemble au cœur de nos différences, trois ateliers sont à l’horaire de chacune des quatre municipalités ciblées dans la MRC des Sources.

Ainsi, les villes de Wotton, Val-des-Sources, Saint-Adrien et Danville seront visitées par les organisateurs qui offriront aux divers participants inscrits, des ateliers immersifs et créatifs entièrement gratuits, permettant d’explorer les volets artistiques du collage, de la peinture, sculpture, du dessin et autres.

Destinés en premier lieu aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, c’est des ateliers-rencontres qui ouvrent aussi la porte aux personnes qui désirent nourrir leur sentiment d’appartenance à leur communauté, toujours dans le but de savourer les bienfaits de la créativité, ainsi que la joie d’une rencontre avec soi-même et avec l’autre.

Mme Danouska Lévesque, propriétaire de la maison La Chaumière enchantée, expliquait l’importance de tenir ce genre de rencontre afin de favoriser les contacts, déstigmatiser et reconnaître la contribution importante des personnes avec une déficience intellectuelle dans les communautés.

C’est donc sous présentations d’ateliers de trois heures chacune, que les 12 participants préalablement inscrits pourront vivre cette expérience des plus enrichissantes.

Voici l’horaire des ateliers créatifs :

Wotton : Les lundis 27 novembre et 11 décembre

Val-des-Sources : Les mardis 28 novembre et 12 décembre

Saint-Adrien : Les mercredis 6 et 20 décembre

Danville : Les lundis 4 et 18 décembre.

Pour valider la disponibilité des inscriptions ou en apprendre davantage sur les lieux et généralités du projet, les gens sont invités à communiquer avec Mme Lévesque à l’adresse courriel : [email protected]