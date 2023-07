La crue des eaux surprend le secteur des Trois-Lacs

Val-des-Sources — Nul besoin de spécifier que dame nature se fait capricieuse depuis le début de l’été, laissant échapper mille et une gouttelettes la plupart du temps sur la région au cours des dernières semaines.

De ce fait, les fortes pluies qui se sont abattues sur l’Estrie auront su causées leurs parts de problèmes un peu partout, dont notamment dans les Sources où le niveau de l’eau a grimpé de manière très rapide dans la nuit du 10 au 11 juillet dernier, si bien que le secteur de Trois-Lacs a été sévèrement touché par des inondations surprises.

Plus d’une centaine de sites du camping Oiseau Bleu ont dû être évacués, relocalisant temporairement les campeurs un peu plus haut sur la côte. Le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, nous confia que les premières interventions d’évacuation ont eu lieu peu après 1 h au matin dans la nuit du mardi pour s’échelonner jusqu’en fin d’après ce même jour.

Une fois de plus la communauté a fait preuve de solidarité, alors que bon nombre de personnes se sont serré les coudes afin de réagir rapidement à la situation et limiter au maximum les dommages.

On rapporte que durant cette période le niveau de l’eau grimpait à une vitesse d’environ 45 cm (1,5 pied) à l’heure.

Installations de sacs de sable, transport et déplacements d’équipements en urgences, ne sont-là que quelques exemples des tâches auxquelles ont dû s’adonner encore une fois les gens du secteur.

Plusieurs chalets et résidences du secteur furent également durement touchés par le débordement du plan d’eau.

« Des inondations ont en a vu d’autres, mais je demeure ici depuis 25 ans et c’est la première fois que ça se produit en été. Présentement le sous-sol est plein d’eau, on connait les risques et on sait que le printemps c’est une possibilité, alors on surveille ça, à la limite à l’automne également, mais pas en plein mois de juillet, ça, c’est une première. », de confier une résidente de la rue Larochelle, qui s’affairait à dégager la devanture de sa résidence de branches et autres débris véhiculés par l’eau.

Le service de protection incendie de Val-des-Sources fut dépêché sur les lieux, afin de s’assurer de la sécurité des citoyens en plus de prêter les mains fortes, en compagnie d’employés municipaux, à la confection de sac de sable.

À noter également que des débordements ont aussi eu lieux en amont, causant leur part de maux de tête aux villages voisins. Fort heureusement le niveau de l’eau était reparti à la baisse en fin de journée mardi, laissant maintenant place à l’opération nettoyage des lieux.