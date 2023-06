Les inondations causent des dommages à Stoke

Stoke — Au cours des derniers jours, les inondations ont causé des dommages de 150 000 $ à Stoke.

Samedi, les pluies ont entre autres endommagé le chemin Talbot où des travaux de 50 000 $ seront nécessaires. Une aide gouvernementale est accessible.

« Je veux féliciter mon équipe de la voirie qui a réagi de façon très rapide pour gérer la situation. Aucune demeure n’est restée isolée. Il n’y a pas d’enclave. Les lieux ont été sécurisés rapidement. Les dommages sont quand même assez importants », raconte le maire de Stoke, Luc Cayer.

Le chemin Talbot a été coupé en deux. « Le ponceau ne fournissait pas ; le chemin a donc été emporté par l’eau », souligne le premier magistrat.

La semaine dernière, c’est le 13e rang qui a été endommagé par les pluies. « Les dommages sont encore plus importants. Il n’y a pas de résidants permanents à cet endroit. Il n’y a que des chalets. Ce sont des travaux qui vont nécessiter un peu plus de temps. On estime ces travaux à environ 100 000 $ », insiste-t-il.

La sécurité des gens ne semble pas avoir été compromise. « Tout le monde a pu se rendre chez eux sans trop de problèmes. Il n’y a pas eu d’accident et c’est tant mieux », de dire le maire de Stoke.

M. Cayer s’attend à une aide des gouvernements supérieurs. « Oui, il y a une aide gouvernementale sauf lorsqu’il n’y a pas de résidence permanente comme sur le 13e rang. À ce moment, c’est aux frais de la municipalité. »

Il se souvient d’une aide demandée en 2019 qui a finalement été déposée dans les coffres de la municipalité en 2021.

« Il faudra au niveau municipalité et des gouvernements créer un fonds d’urgence climatique. De la pluie est annoncée pour cette semaine. On ne sait jamais », de conclure M.Cayer.