La féérie de Noël commence à s’emparer de nos rues

Val-des-Sources — Nous voilà déjà à quelques semaines à peine de la grande fête de Noël et les plus belles décorations extérieures commencent à orner les devantures de maisons pour l’occasion.

Chaque année, bon nombre de citoyens transforment leur résidence en royaume des plus lumineux, et ce pour le simple plaisir de nos yeux. C’est notamment le cas à Val-des-Sources où M. Reynald Pouliot, résident de la rue du Filtre, propose aux divers passants, ainsi qu’à l’ensemble de son voisinage, un univers féérique tout en son et lumière.

Jadis reconnu pour ses montages et décors frissonnants à l’Halloween, M. Pouliot mentionne avoir délaissé ce volet depuis quelques années, non par manque d’intérêt, mais bien en raison des conditions météorologiques parfois très relatives et complexes à cette période de l’année, ce qui rendait la préparation et l’opération de son attraction de maison hantée, de plus en plus ardue.

C’est donc vers la fête de Noël que le sympathique retraité, également fervent amateur de musique country et organisateur d’évènements musicaux, s’est finalement tournée pour faire perdurer sa passion de décorations et partager celle-ci avec la population.

« J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à décorer et faire des montages avec des mannequins et pleins d’accessoires. Certains visiteurs se disaient parfois même impressionnés par le travail de préparation qui se cachait derrière les décors d’Halloween, mais personnellement je ne trouvais pas cela une corvée. Cela dit, après plus d’une vingtaine d’années à transformer notre habitation en maison hantée, j’ai finalement décidé l’an dernier de changer de créneau et de commencer à mettre plutôt l’accent sur le temps des fêtes. Donc, cette année, l’extérieur de notre résidence est un peu plus décoré que l’année passée et je prévois en ajouter encore davantage d’année en année, puis on verra avec le temps. », de commenter le principal intéressé, qui souligne au passage l’appui et l’implication de sa conjointe dans la réalisation et/ou l’organisation de tous ces montages d’envergures.