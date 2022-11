Conférence gratuite le 30 novembre - Menace sur nos lacs et nos cours d'eau en Estrie !

Richmond – Les organisations citoyennes Vers un Val vert et les Ami.e.s de la Terre du Val-Saint-François vous convient à une soirée d’échanges avec Yannick Huot, océanographe et limnologiste. Il s’intéresse particulièrement à la vie organique qui se trouve dans les lacs. Cette rencontre conviviale aborde un enjeu environnemental crucial : la question de l’eau. Cette rencontre de réflexions vise à outiller notre communauté pour favoriser l'émergence de solutions en vue d’une nécessaire transition écologique. Vous êtes attendu.e.s mercredi, le 30 novembre, à 19h (accueil dès 18h30), au Laboratoire en développement des communautés, local 242, du Couvent Mont St-Patrice, à Richmond.

Alors que la MRC du Val-St-François révisera son schéma d'aménagement et sa politique de développement de la zone agricole en 2023, quels constats poser sur l'état de santé de nos lacs et nos cours d'eau? Malgré certaines avancées dans plusieurs secteurs et la récente adoption d'un plan pour protéger les milieux humides, les perspectives de changement climatique semblent accélérer à la fois certains problèmes et la nécessité de solutions pour y remédier. Pour nous mobiliser sur des enjeux environnementaux qui nous touchent, c’est un rendez-vous citoyen à ne pas manquer!

Cette initiative citoyenne est supportée par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François. Tous les curieux, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus!

Pour plus d’information, consultez l’événement sur Facebook https://fb.me/e/3EyiNYSlX