Une aire de jeux qui devient finaliste aux Fleurons du Québec

Melbourne — Dans le cadre de la remise des prix des Fleurons du Québec, le projet d’aire de jeux du marché champêtre de Melbourne s’est classé finaliste pour le prix Reconnaissance en mobilisation citoyenne, catégorie 5000 habitants et moins.

Inaugurée en septembre 2021, l’aire de jeux a été imaginée et construite par un comité citoyen composé de trois pères de famille de la région, Félix Antoine Payette, Gabriel Arguin et Guillaume Boudreau-Monty. Ce projet avait pour objectif de faire du marché hebdomadaire une activité familiale de détente et de socialisation.

L’aire de jeux se veut un incitatif pour les parents et un outil de rétention de la clientèle, favorisant l’achat local et l’échange entre les producteurs et les clients en occupant les enfants le temps des emplettes.

Depuis son installation, l’aire de jeux a vu défiler des centaines d’enfants sur son parcours d’équilibre fait de matériaux recyclés et de matières naturelles. D’autres ont pu explorer leur imaginaire grâce au tableau sensoriel et au mini-marché installé dans la cabane en bois.

Depuis 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités. Cette nomination représente un honneur et une fierté, tant pour l’organisme que pour le comité citoyen, et témoigne de la pertinence de l’engagement citoyenne.

Campé dans un décor bucolique, le marché champêtre de Melbourne présente, depuis 19 ans, de nombreux producteurs et artisans locaux, chaque samedi entre mai et octobre. Le marché propose également un marché de Noël, qui aura lieu le samedi 10 décembre prochain, de 16 h à 20 h.