La bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond rejoint le Réseau BIBLIO de l’Estrie

Richmond —La bibliothèque Daniel-Ménard de Richmond sera branchée sur le Réseau BIBLIO de l’Estrie. Ainsi, les résidents de Richmond, du Canton de Cleveland et du Canton de Melbourne, auront accès à une offre bonifiée.

Cependant, ce n’est pas avant le printemps prochain que ces nouveaux services seront accessibles aux membres de la bibliothèque.

« D’ici là, il faudra compléter l’inventaire des volumes, mettre en place un nouveau système informatique, intégrer l’impressionnante collection de volumes de Richmond à la base de données du Réseau BIBLIO de l’Estrie et former les bénévoles au nouveau logiciel de gestion des prêts », précise Rémi-Mario Mayette, directeur général à la Ville de Richmond.

Les trois municipalités ont unanimement convenu d’adhérer au Réseau BIBLIO de l’Estrie afin d’offrir une gamme plus étendue de services aux abonnés, dont l’accès, à des collections de livres et de revues en format numérique.

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là puisque les abonnés pourront également consulter, via Internet, le catalogue des livres disponibles à la bibliothèque Daniel-Ménard RCM et faire des réservations de volumes papier et numérique. Le service d’animation chez les jeunes pourra également recevoir le soutien et l’expertise du Réseau BIBLIO.

Les élus de Richmond, Cleveland et Melbourne répondent ainsi aux demandes de citoyens qui souhaitaient se prévaloir de services supplémentaires et permettre l’accès à l’inventaire de la bibliothèque.

Les trois maires sont unanimes pour souligner qu’« il est indispensable que la bibliothèque Daniel-Ménard RCM puisse offrir des services en ligne à ses abonnés. L’adhésion des trois municipalités au Réseau BIBLIO de l’Estrie permet justement cette opportunité à un coût très abordable. Le travail des bénévoles est tout à fait remarquable et aussi indispensable. »

Afin de joindre le Réseau BIBLIO de l’Estrie, il en coûtera 3,95 $ par résidents, soit environ 25 000 $ par année.