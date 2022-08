Action Sport Vélo recueille et démonte 25 000 vélos

Windsor - Le travail ne manque pas chez Action Sport Vélo, qui a, entre autres, pignon sur rue à Windsor. Depuis 2005, ce sont 25 000 vélos qui ont été recueillis et démontés par les travailleurs de l’organisme.

« Action Sport Vélo favorise le développement de l’employabilité d’individus, permet à des vélos et d’autres articles de sport d’éviter les sites d’enfouissement et favorise l’activité physique et la mobilité à faible coût. Nous sommes une entreprise zéro déchet », insiste Nicole Caron, directrice des opérations chez Action Sport Vélo, une entreprise gérée par le Carrefour jeunesse-emploi.

Ainsi, Près de 3 800 vélos ont été remis à neuf et revendus. « Nous voulons favoriser l’intégration à l’emploi ou aux études des jeunes adultes en faisant la réparation et la vente de vélos. Il y a aussi les articles de sport usagés », précise Mme Caron.

Environ 750 000 livres d’acier et d’aluminium ont évité les sites d’enfouissement. « Nous faisons le tour des écocentres pour récupérer les vélos. Chaque vélo est scruté. S’il a du potentiel, il est remonté et vendu ensuite en boutique à moindre coût. Avec ce qui n’est pas récupérable, nous défaisons toutes les pièces qui serviront à la réparation de vélos. Le reste est expédié vers des endroits pour y être recyclé », raconte la directrice des opérations chez Action Sport Vélo, qui possède une autre boutique à Valcourt et une usine à Acton Vale.

L’organisme fonctionne entre autres grâce à des subventions salariales provenant de Service Québec et du programme « Jeunes en mouvement vers l’emploi ».

Action Sport Vélo n’est toutefois pas subventionné pour sa mission environnementale. « Par exemple, quand nous utilisons le camion pour faire la tournée des écocentres, nous le faisons à nos frais », mentionne Mme Caron.

Les jeunes travailleurs sont à l’emploi de Action Sport Vélo durant trente semaines. « Après cette période, nous les aidons à se trouver un stage, à dénicher un autre emploi ou à faire un retour aux études. Nous ne les laissons pas seul comme ça. Il y a un suivi », souligne-t-elle.

L’organisme ne souffre pas trop de la pénurie de main-d’œuvre. « Nous avons même augmenté le nombre de jeunes travailleurs sur nos différents plateaux. Il y en a maintenant trois à Windsor, trois à Valcourt et quatre à Acton Vale. »

Action Sport Vélo est actuellement un organisme d’économie sociale et souhaite obtenir le statut d’entreprise en économie sociale. « Côté financement, il y a une bonne différence. Disons que c’est une sécurité supplémentaire », termine Mme Caron.