Le Slackfest de retour à la place de la Traversée

Val-des-Sources — La 4e édition du Slackfest se déroulera sur le site de la place de la Traversée de Val-des-Sources, les 29 et 30 juillet. Après des éditions adaptées en raison de la pandémie, le comité organisateur revient cette année avec une programmation diversifiée et nouvellement échelonnée sur deux jours de festivités.

Parmi les activités à l’horaire, mentionnons entre autres la zone Slackline Desjardins où de l’initiation aux slacklines ainsi que la pratique de ce sport particulier en formule libre pour le public seront offertes. Il sera possible d’assister à des compétitions professionnelles d’envergures, telles que la rapidité sur slackline, organisée par la Fédération québécoise de Slackline et de Highline, ainsi que des performances hautes en couleur de la part des participants, tels que freestyle, trickline, et la slackline Rodéo géante, pour ne nommer que ceux-là.

Animation diversifiée

Les visiteurs de cette 4e édition, qui pourront également bénéficier d’un volet animations fort intéressant, alors que la cantine mobile La Douce Folie Gourmande et la microbrasserie Le Moulin 7, seront sur place.

Il y aura également la présence d’un DJ en journée, du maquillage pour les enfants, sans compter l’apport fort attendu du duo d’amuseurs publics Feu Fyrolle, qui sera aussi sur place pour émerveiller petits et grands. Le volet musical sera assuré par les formations de la région The Blueberries, hommage à the Cranberries à 19 h, lesquels seront suivis par Les Brides Slacks à 21 h. Le samedi soir sera l’affaire de l’artiste multi-instrumentaliste, Charles Landry, alors que ce dernier sera en prestation avant l’arrivée sur scène de l’autrice-compositrice et interprète Georgette.

Voilà donc un programme encore une fois fort intéressant qu’offre, en partenariat avec la ville de Val-des-Sources, le comité organisateur d’un évènement qui ne cesse de gagner en popularité dans la région et en province. C’est donc un rendez-vous dès 16 h à la place de la Traversée le vendredi 29 juillet prochain pour une nouvelle aventure tout en équilibre.