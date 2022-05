Des commerces victimes de vols et vandalismes à Danville

Danville (RL) — Le 12 mai 2022, trois commerçants situés au Carré à Danville ont eu le malheur de voir leurs locaux être la proie de malfaiteurs au cours de la nuit dernière.

Ainsi, des vitres de portes ont été brisées et des voleurs se sont emparés du contenu des tiroirs-caisses, avant de finalement prendre la fuite.

« Une dame qui habite le voisinage indique avoir entendu du bruit vers les 2 h du matin, mais elle n’a rien pu voir de ce qui s’est passé. Lorsque je suis arrivée ce matin, la police était déjà sur place et je n’ai pu avoir accès à mon commerce qu’à la fin de la journée, afin que les enquêteurs puissent être en mesure d’effectuer leur travail. Je suis persuadé qu’il s’agit de gestes de natures isolées, mais nous allons tout de même demeurer vigilants et sur nos gardes. », confie Mme Karine Drapeau, propriétaire de l’épicerie zéro déchet Alimentation Consciente.

À quelques pas de là, le salon de coiffure La Coupe au Carré a subi le même sort alors, que la vitre de la porte arrière du local a été fracassée pour permettre l’introduction par infraction et un vol de nature monétaire. « C’est vraiment dommage de constater des situations du genre, c’est certain que l’on va se pencher sur des moyens à prendre et mettre en place, afin d’éviter que ça ne puisse se reproduire. », ajoute pour sa part Mme Annie Picard, propriétaire du commerce bien connu.

L’autre point de service ayant subi des dommages et se trouvant sur le même côté de la rue que les deux précédents, est l’Institut du mieux-être. La vitre de la porte d’entrée de l’endroit a également volé en éclats, à la suite du passage des vandales.

Cependant comme nous n’avons pu être en mesure de nous entretenir avec les propriétaires de lieux et recueillir leurs commentaires, il nous est impossible pour le moment de déterminer l’étendue exacte des dommages et/ou des pertes engendrées par le saccage survenu à cet endroit.

« Nous sommes vraiment peinés de cette situation et sommes de tout cœur avec nos commerçants touchés. Il est clair que la ville de Danville ne prend pas ces gestes à la légère et une surveillance policière accrue sera assurément demandée. », souligne la Directrice-Générale de la ville, Mme Marie-Pier Dupuis.

Son de cloche identique du côté de la mairesse, alors que Mme Martine Satre indiqua quant à elle que ce genre d’évènements fâcheux ne peut être passé sous silence et que des discussions sont donc à prévoir avec l’ensemble des membres du conseil, afin de cibler des pistes de solutions potentielles dans le but d’enrayer de pareilles situations éventuelles.