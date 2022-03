La crise du logement s’intensifie dans la région

Actualités – L’Étincelle — Les logements sont difficiles à trouver ; ils coûtent de plus en plus cher. La crise du logement n’épargne pas les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Le préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard, est catégorique : la pénurie de logements est devenue un enjeu majeur dans la région. C’est du jamais vu !

« À l’Office municipal d’habitation (OMH des Sources), habituellement, sur un total de 150, nous avions entre 20 et 30 appartements libres. Cette année, il n’y en a aucun. À Val-des-Sources, il n’y a pas de logement disponible. Lorsqu’il y en a un qui se libère, les gens se battent pour l’avoir. C’est vraiment un enjeu important », affirme le préfet de la MRC des Sources.

La situation est similaire dans la MRC du Val-Saint-François. « Il y a assurément une crise du logement dans toutes les municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Il y a de très nombreux témoignages d’intervenants d’organismes, comme Place aux jeunes et l’OMH, qui vont dans ce sens. Il y a des entreprises qui souhaitent engager des centaines de personnes, mais le grand défi, c’est de loger tous ces gens », témoigne Diego Scalzo, directeur de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

Popularité

Selon Marie-Pier Therrien, agente de migration Place aux jeunes des Sources du Carrefour jeunesse emploi comté de Richmond, dans le mouvement d’exode de la population des grands centres urbains, la région demeure très populaire.

« Mais il n’y a pas de place. Cette situation existe depuis quelques années à Saint-Adrien et à Saint-Camille, deux villages très prisés. Là, c’est généralisé. J’ai de la difficulté à trouver des logements ici à Val-des-Sources. Il y a une pénurie dans toutes les catégories de logement. Ce n’était pas le cas avant », souligne-t-elle.

Les solutions

Un comité a été mis sur pied à la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

« Nous n’avons pas encore fait le portrait de la situation, mais avec les différents témoignages des intervenants, nous savons qu’il y a cette problématique. Nous voulons maintenant mettre l’accent sur les stratégies que nous voulons présenter sous peu au monde municipal pour accroitre l’offre de logements dans nos milieux », précise M. Scalzo.

La MRC des Sources a fait de cet enjeu une priorité. « Nous allons voir de quelle façon nous pourrons nous positionner pour répondre à la demande. Du côté locatif, c’est très urgent. C’est la première fois que nous sommes interpelés face à cette problématique », de dire M. Grimard.

Selon le préfet de la MRC du Val-Saint-François, les gens doivent aussi avoir accès à des emplois avec des salaires décents. « Nous n’avons pas le contrôle sur cet aspect. Avec le salaire minimum, c’est une réelle problématique », insiste Luc Cayer, qui est également maire de Stoke.

Il ajoute que les municipalités, dans certaines circonstances, peuvent offrir des remboursements de taxes aux locateurs. Il rappelle aussi que la seule source de revenu des municipalités, ce sont les taxes foncières.

Les maisons se vendent aussi très rapidement sur le territoire. « Nous ouvrons des développements domiciliaires. Nous avons rencontré plusieurs promoteurs immobiliers pour nous entendre avec eux », ajoute le préfet de la MRC des Sources.

Mme Therrien estime que les municipalités doivent acheter des terrains et faciliter l’arrivée des promoteurs. « Ici, nous avons dans nos priorités d’augmenter la population active. C’est difficile à faire s’il n’y a pas de logement disponible », mentionne-t-elle.

Logement abordable

Selon le préfet de la MRC des Sources, l’accent doit être mis sur les logements abordables. « Nous allons voir avec le gouvernement provincial. De nouvelles sommes ont été annoncées lors du budget. Nous allons nous questionner de façon globale pour prendre les meilleures décisions », promet M. Grimard.

À Val-des-Sources, quelques immeubles locatifs seront construits au cours des prochains mois, ce qui se traduira par une cinquantaine de portes supplémentaires d’ici un an.

La crise du logement a aussi des répercussions sur les propriétaires de logements. « Nous avons une plus grande stabilité. Lorsque des locataires regardent pour changer de loyer, après avoir observé le marché, ils nous reviennent pour nous dire que finalement ils vont conserver leur loyer. Dès qu’un logement se libère, il y a cinq ou six personnes qui se pointent rapidement pour le louer. La demande est très forte », soutient Marco Picard, propriétaire de 23 logements dans la région de Windsor.