François Gauthier franchisé, contre vents et marées

Windsor (SFT) — Après toutes ces vagues virales tentant de nous emporter, François Gauthier et sa conjointe Marie-Ève Bégin (autrement connue pour sa compagnie Les cuisines Marie Croquette) ont non seulement réussi à maintenir leur tête hors de l’eau, mais ils ont pu rescaper et aider énormément de gens de la communauté de Windsor au passage. La définition d’altruistes leur sied bien.

En termes d’actions concrètes, François Gauthier excelle. Le gaspillage alimentaire, on peut dire que ça dérange ce propriétaire de franchise et c’est pourquoi il a décidé de remédier à la situation en optant pour le don ou la transformation de denrées, qui ne sont plus jugées bonnes pour la vente en magasin, parce que moins belles, près de la date de péremption, etc. Entre mars 2020 et mars 2021, c’est de 132 000 $ de nourriture, soit 23 000 kilos de denrées, qui ont pu être offertes à plus ou moins 700 familles différentes. Ce qu’il y a de plus beau avec cette initiative, c’est qu’au final, donner cette nourriture n’aura non seulement pas demandé d’investissement de la part de la franchise, mais en réduisant les déchets de l’entreprise, on parle de réduction de vidage des compacteurs, ce qui permet de sauver de l’argent. De quoi joindre l’utile à l’agréable, quoi!

En termes de réduction des déchets, François Gauthier aimerait d’ailleurs pousser plus loin, notamment en changer les barquettes de styromousse pour un autre produit qui serait recyclable et en changeant les étiquettes papier dans son magasin pour des étiquettes électroniques, beaucoup plus écologiques.

Les bonnes actions ne s’arrêtent pas là! Monsieur Gauthier veut faire produire des sacs personnalisés avec le nom de sa franchise et remettre une partie des profits à un organisme venant en aide aux moins nantis.

Lors de la période pandémique où nous étions tous en confinement, il aura fallu réinventer le service offert en succursale, et cela a été fait en partie grâce à 6 commis étant attitrés à la seule prise de commandes aux téléphones en vue de livraisons pour des gens n’ayant pas accès à l’internet et ne voulant ou ne pouvant pas sortir de chez eux. Ce service est d’ailleurs encore disponible, en ligne ou par téléphone.