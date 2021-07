Une retraite bien méritée pour Ralph Côté, journaliste

Windsor — Ralph Côté, natif de Windsor, qui a été journaliste à Actualités-L’Étincelle durant les 27 dernières années, nous a annoncé officiellement sa retraite. Avant de devenir journaliste à temps plein, Ralph était au service de l’entreprise au niveau du montage et de la rédaction de chroniques.

Ralph a couvert avec acharnement les activités de la MRC du Val-Saint-François durant toutes ces années. Il a mis beaucoup d’effort dans son travail, afin de rédiger des textes et d’être près des gens de la communauté et des évènements. Il se faisait un devoir de bien couvrir les organismes et les villes du territoire. Il s’était mis l’obligation de décrire leurs activités, peu importe l’heure et le jour. Lors du feu de l’église Saint-Philippe, il a été un premier arrivé sur les lieux et a pu prendre de photos saisissantes.

La direction du journal ainsi que ses collègues de travail désirent lui souhaiter une bonne retraite, bien que Ralph sera encore avec nous pour certaines tâches.