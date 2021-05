Présence de la Sûreté du Québec pour le long congé

Au cours de la longue fin de semaine qui inclut la Journée nationale des patriotes, du 21 au 24 mai 2021, il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec. Les policières et les policiers de la Sûreté du Québec seront aux aguets et sensibiliseront les usagers du réseau routier à l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout en respectant les autres et les limites de vitesse. Assurez-vous également de respecter les consignes liées aux règlements concernant les déplacements entre les régions et les villes de niveau d’alerte différent. Des opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.