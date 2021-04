Appui important pour la Coopérative radio web média des Sources

Val-des-Sources —La Caisse Desjardins des Sources et la MRC des Sources accordent un soutien financier à la Coopérative radio web média des Sources. Le montant versé par la Caisse s’élève à 10 000 $ et celui de la MRC à 3 463 $. La Coopérative a ainsi pu doter CJAN FM 99,3 d’équipements spécialisés pour la mise en ondes en direct, qui permettent le télétravail. À la suite de l’acquisition de CJAN par la coopérative, des investissements majeurs ont permis à la radio locale de transformer son parc informatique et d’améliorer une bonne partie de ses équipements techniques.

La pandémie de la COVID-19 a toutefois changé les façons de faire de la radio. La radio ayant été déclarée service essentiel, les grands réseaux ont investi dans l’achat d’équipements pour effectuer la mise en ondes à distance, sans impact négatif sur la qualité du produit. Au printemps 2020, la coopérative a permis à certains employés de travailler à distance. « Sans l’équipement technique approprié, la mise en ondes offrait un résultat final vraiment pas à point. Les derniers mois ont prouvé que des radios régionales comme CJAN sont importantes pour leur communauté. Puisque de nouvelles périodes de confinement se pointaient pour l’automne, ces équipements devenaient essentiels. La Coopérative radio a donc fait des demandes d’aide financière pour l’installation d’équipements techniques et informatiques pour le télétravail », explique le président de la Coopérative radio web média des Sources, Gilles Vachon.

La coopérative assure la sécurité de ses employés en temps de pandémie, tout en offrant une meilleure qualité de diffusion, qui est essentielle pour stabiliser et augmenter l’auditoire. Cela aide ainsi les organismes, institutions publiques et entreprises à obtenir de meilleures retombées lorsqu’ils utilisent les services de communication de la Coopérative. « Grâce à ce partenariat, la Coopérative radio web média des Sources peut poursuivre sa mission première de fournir à la population un service d’information local et régional à la mesure de ses attentes ».

« Nous sommes heureux de pouvoir soutenir des projets d’entreprises comme celui de la Coop radio web média des Sources, d’autant plus que les retombées d’un tel projet bénéficieront à l’ensemble des citoyens du territoire. » Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

« Avec ce partenariat, la Caisse confirme un appui important à une coopérative de notre milieu afin qu’elle améliore ses procédés dans le but de rejoindre une plus vaste clientèle. » Marc-André Letendre, président du conseil d’administration de la Caisse des Sources.