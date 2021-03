Lancement du mois de la prévention de la fraude

Sherbrooke– Le thème « Flairez l’arnaque » est celui retenu dans le cadre de la 17e édition du Mois de la prévention de la fraude. Cette année, la Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires dont le Forum de prévention de la fraude , qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence.

Le Québec est au 2e rang au Canada en ce qui a trait au nombre de fraudes, après l’Ontario. En 2020, les fraudes ont représenté 17,1 M$ en pertes monétaires et ont fait plus de 17 000 victimes. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. De nombreuses arnaques sont d’ailleurs reliées au contexte de la pandémie. Plus que jamais la population doit être aux aguets pour prévenir la fraude.

La population sera invitée à un webinaire le 24 mars prochain, organisé conjointement avec la Banque du Canada. Les différents types de fraudes actuelles y seront abordés

.