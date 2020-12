Domtar et ses employés se cotisent pour les familles dans le besoin

Windsor – Domtar et ses employés se mobilisent pour recueillir des dons, des denrées et des cadeaux pour les familles démunies de la région. En effet, traditionnellement une collecte était organisée lors du party des employés afin de recueillir des dons pour les paniers de Noël. Cette année, comme les festivités ont dû être annulées, Domtar a réalisé diverses activités de collecte, dont une guignolée des employés, directement sur le site.

Le 2 décembre, la guignolée des employés, réalisée à la sortie de l’usine en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et Action Partage, a permis de recueillir 1938 $ auprès des employés auxquels Domtar a ajouté 4000 $ pour un total de 5938 $ qui a été divisé entre les deux organismes.

Quelques jours plus tard, une autre collecte de denrées et dons s’est tenue lors du Noël des enfants édition « service à l’auto ». À cette occasion, 1364,85 $ et plusieurs boites de nourriture ont été remis à Action Partage.

Finalement, encore cette année, les employés de l’usine Domtar de Windsor étaient invités à parrainer un enfant en lui achetant un cadeau neuf. En tout, 57 enfants recevront des cadeaux neufs pour Noël. Les cadeaux ont été remis aux Chevaliers de Colomb de Windsor qui assureront la distribution. « Nous tenons à remercier Domtar et les employés pour leur générosité. L’argent amassé lors de la guignolée et les cadeaux remis permettront aux familles dans le besoin de notre région de vivre un beau Noël. », commente Marc Morin, responsable pour les Chevaliers de Colomb.

« Je suis fier de voir l’engagement de nos employés face à leur communauté et je tiens à souligner le travail des bénévoles qui ont pris le temps d’organiser ces collectes à l’usine en respectant les mesures sanitaires liés à la Covid-19 », ajoute Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.