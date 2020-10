Les ambulanciers de la coopérative toujours présents dans le dépistage Estrien

Sherbrooke - À la suite d’une entente entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie (CTAE), une soixantaine de paramédics (30 % du personnel clinique de la CTAE) ont été formés pour supporter les équipes de santé dans les différentes cliniques de dépistage, et ce, depuis le début du mois de juillet. Ils peuvent procéder aux prélèvements ou recueillir les données auprès de la clientèle qui se présente. « Ce ne sont pas moins de 500 heures de présence par semaine et environ 4 000 km en déplacement que font nos paramédics dans les différents sites de dépistage massif ou encore dans les cliniques mobiles » de préciser Jean-François Pellerin, directeur des opérations à la CTAE. « Notre unité mobile est disponible pour une clinique ponctuelle de dépistage dans un site non traditionnel où une éclosion est détectée ou encore du personnel au sein de camions ambulances est dirigé vers le domicile de personnes à mobilité réduite » d’ajouter M. Pellerin.

« Notre coopérative de travailleurs ambulanciers est fière d’apporter une contribution additionnelle dans cette vaste mobilisation contre la pandémie. C’est en lien direct avec notre planification stratégique visant à élargir notre offre de services auprès de la communauté, que ce soit au niveau des premiers soins dans les grands évènements ou encore dans des activités de dépistage ou de vaccination » de préciser le directeur général, M. Mario Morand. « Nous sommes conscients des besoins criants de main d’œuvre au sein des services de première ligne du Réseau de la santé et des services sociaux et continuerons notre contribution, sans pour autant mettre en péril notre mission première dans les services préhospitaliers d’urgence. C’est d’ailleurs pour ces raisons que nous lançons une campagne d’embauche afin d’augmenter notre contribution au Réseau de la santé, non seulement dans le dépistage, mais également dans d’autres secteurs communautaires qui auraient des besoins. » de renchérir M. Morand.

La Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie compte 189 employés, exploite 25 ambulances, réparties dans cinq casernes (Sherbrooke, Magog, Richmond, Valcourt et East Angus). Elle dispose d’une unité de soutien technique en support pour des interventions complexes et d’une unité de commandement lors d’interventions de masse.

Source : Jean-François Pellerin, Directeur des opérations et Mario Morand, Directeur général 819-620-8750