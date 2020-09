Plus que des biscuits : des sourires pour la Fondation du CSSS des Sources

Asbestos– Pendant une semaine, du 14 au 20 septembre, la totalité du 1 $ provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire Tim Hortons appuiera la Fondation de notre hôpital, le CSSS des Sources.

Rappelons que la Fondation permet chaque année l’achat d’équipements et l’aide à plusieurs familles pour un montant d’environ 85 000 $. Cette année, par exemple, la Fondation a fourni des tablettes électroniques permettant aux patients et résidents de communiquer avec leur famille durant la pandémie. À plus grande échelle, la Fondation a également participé à l’achat d’équipements pour la modernisation de la dentisterie du CLSC, pour un montant de presque 75 000 $. Ces investissements permettent de non seulement offrir des soins de qualité, mais ils sont aussi des éléments d’attraction et de rétention pour la main-d’œuvre.

« Notre levée de fond cette année, avec la crise sanitaire vécue et l’annulation de plusieurs activités, est plus difficile, alors que les demandes d’aide sont plus grandes. », mentionne Marie-Paule Gendron, présidente de la Fondation.

La présidente d’honneur de la levée de fonds, Karine Vallières, directrice des communications et des affaires publiques chez Alliance Magnésium ajoute : « que le propriétaire du Tim Hortons ici, M. Claude Boutin, nous ait choisi, c’est un baume sur tous les efforts faits par les bénévoles de la Fondation cette année pour amasser des sous. ».

À partir du lundi 14 septembre, les deux présidentes participeront activement à la confection des biscuits. Il est même possible de passer les commandes d’avance en les contactant via Facebook ou par courriel au kvallieres@alliancemagnesium.com. Elles vous invitent à offrir des sourires dans chacune de vos organisations, entreprises et famille : pour une bonne cause et, par la même occasion, se rappeler collectivement la chance d’avoir un centre de santé chez nous, et une Fondation pour l’appuyer.