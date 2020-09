Le canton de Cleveland reçoit une aide du provincial de 561 825 $ pour l’amélioration de son réseau routier

Canton de Cleveland (RL) - Le député de Richmond, M. André Bachand a annoncé le lundi 31 août dernier, une aide financière du gouvernement du Québec de l’ordre de 561 825 $ au Canton de Cleveland, afin de soutenir l’amélioration de son réseau routier. Cet appui financier d’importance provient du programme d’aide à la voirie local et servira notamment à la réfection des chemins de la Vallée et de la Rivière et à l’amélioration des chemins Baker, Healy et McLaughlin.

« C’est une excellente nouvelle pour notre circonscription. Ces travaux étaient souhaités depuis longtemps par les citoyennes et citoyens. Je suis très heureux de cette aide financière qui permettra la réfection de plusieurs routes de cette municipalité. Cela démontre notre volonté de soutenir les gens d’ici. » Mentionna le député M. Bachand.

Évidemment le maire du Canton de Cleveland, M. Herman Herbers, a accueilli cette annonce avec satisfaction. « L’entretien et l’amélioration de nos chemins tiennent une place très élevée dans les priorités que le conseil municipal établit pour le mieux-être de nos citoyens. Nous sommes très reconnaissants du soutien et de l’aide de notre député, M. André Bachand et des membres de son équipe qui demeurent en soutien constant auprès des municipalités et leur population. »

« Je suis très fier des investissements que fait notre gouvernement sur le réseau routier municipal. Nous travaillons continuellement en collaboration avec les municipalités pour les appuyer dans leurs projets routiers.

Ces projets contribueront à la relance économique dans nos municipalités et permettront de maintenir de nombreux emplois. » A pour sa part fait savoir le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, monsieur François Bonnardel.

L’aide financière se répartit comme suit : 431 825 $ pour la réfection des chemins de la Vallée et de la Rivière et 130 000 $pour l’amélioration des chemins Barker, Healy et McLaughlin.