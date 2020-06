Alliance Magnésium lance les travaux de construction de son usine de lingots à Asbestos

Asbestos(RL) - C’est en présence du ministre de l’Économie et de l’innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau, des députés de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, et de Richmond, M. André Bachand ainsi que du maire de la municipalité d’Asbestos et préfet de la MRC, M. Hugues Grimard, que l’entreprise Alliance Magnésium, a procédé ce lundi 29 juin, à la pelletée de terre officielle marquant le lancement des travaux de construction de son usine de démonstration commerciale où seront produits des lingots de magnésium à grande valeur ajoutée. Représentant des investissements de l’ordre de 145 millions de dollars, cette importante phase permettra la création de plus d’une centaine d’emplois en Estrie. Au terme de son programme de déploiement en trois étapes, soit vers 2024, Alliance Magnésium prévoit la création de 200 emplois supplémentaires au sein d’une usine commerciale pouvant produire 50 000 tonnes métriques par année et à laquelle auront été ajouté plus de 800 millions en investissements supplémentaires à ce moment.

Près d’une centaine de travailleurs de chantier seront actifs tout au long de la construction. C’est d’abord le centre de coulée qui sera opérationnel dès le premier trimestre 2021 pour recycler du magnésium. Ensuite, la construction continuera pour une autre année afin de finaliser les différents secteurs de l’usine. Alliance Magnésium compte déjà sur une quinzaine d’employés. Cet automne, du personnel d’opération et d’entretien s’ajoutera à l’équipe en ce qui a trait aux besoins pour le secteur de la coulée. Ensuite, des postes seront affichés pour combler progressivement les besoins, jusqu’à un total de 100 emplois directs. Pouvait-on apprendre dans le communiqué émis par l’entreprise de la MRC des Sources.

« La stratégie de notre gouvernement est de donner aux régions du Québec les moyens de leurs ambitions. Avec la reprise post-covid qui s’amorce, notre appui à Alliance Magnésium contribue à la fois à la création d’emplois de qualité issus de l’économie du savoir, tout en réduisant notre empreinte environnementale pour atteindre les cibles ambitieuses qu’on s’est fixées. Je suis fière qu’on produise dans les Cantons-de-l’Est, l’un des magnésiums les plus verts au monde. » De confier Mme Marie-Claude Bibeau.

Le ministre Pierre Fitzgibbon souligna quant à lui toute l’importance du magnésium dans le domaine des transports « C’est en misant sur le génie et l’esprit d’innovation des Québécois que nous trouverons des solutions pour lutter contre les changements climatiques et que nous développerons une économie verte au Québec. Le magnésium est en demande croissante à travers le monde, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale, car il contribue à l’allègement des véhicules. Il s’agit donc d’une ressource prisée pour sa légèreté et sur laquelle nous pourrons miser dans le cadre de notre stratégie d’électrification des transports. Le gouvernement du Québec est fier de donner une impulsion à Alliance Magnésium, une entreprise de technologies propres dont le projet est un exemple concret d’économie circulaire qui générera des retombées économiques importantes dans la MRC des Sources. »

M. MIchel G. Gagnon, président du C.A. et chef de la direction d’Alliance Magnésium, se disant on ne peut plus fier de franchir cette étape. « La réussite que l’on souligne aujourd’hui, c’est une combinaison d’éléments : des partenaires d’envergure sur les scènes nationale et internationale, dont le Gouvernement du Québec, Marubeni, Alternative Capital Group et Fondaction. C’est aussi un conseil d’administration qui réunit expertise et complémentarité auquel s’ajoutent de nombreux collaborateurs et des employés dédiés. C’est grâce à cette équipe que l’on ramène au Québec, avec Alliance Magnésium, la production de ce métal à grande valeur ajoutée. » Dr Joël Fournier, président et chef de la technologie, souligna pour sa part le succès obtenu avec le procédé qui a été éprouvé et démontré à l’usine pilote ainsi que tous les aspects ESG (critères environnementaux et sociaux de gouvernance).

« Alliance Magnésium a une valeur économique et collective inestimable pour notre région : après ce que nous avons traversé ces dernières années, c’est la concrétisation de nos efforts pour bâtir un avenir grâce aux résidus du passé. » Conclu, M. Hugues Grimard, Maire d’Asbestos.