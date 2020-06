Les bénévoles des Trésors du partage de Richmond organisent une grande vente

Richmond - Vous connaissez les Trésors du partage de Richmond ? Depuis de nombreuses années, des bénévoles dévouées de la ville de Richmond s’affairent à trier, classer et vendre des objets à bon prix aux familles de Richmond et des alentours. « Nous avons beaucoup de choses, et nous recevons quotidiennement énormément de dons », souligne Lisette Lapointe, bénévole impliquée pour les Trésors du partage.

Faute d’espace, Lisette et son équipe de bénévoles organisent une grande vente pour tous et toutes. La vente se tient au sous-sol de l’Église Ste-Bibiane de Richmond située au 970, rue Principale Nord à Richmond le mardi 30 juin de 8 h à midi et de 18 h à 21 h et le mercredi 1er juillet de 8 h à midi et de 18 h à 21 h. Tous les articles sont à 1 $ ! On vous attend !