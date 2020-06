Danville lance le concours Maisons Fleuries

Danville(RL) - La ville de Danville ouvre les inscriptions de son tout nouveau concours citoyens : Maisons Fleuries. Ce concours qui s’adresse autant aux propriétaires, locataires qu’aux entreprises de la municipalité, est en fait une formule permettant de récompenser les résidents qui se dévouent, afin d’entretenir et d’embellir leur propriété ou leur balcon. Le maire de Danville, M. Michel Plourde expliqua d’où vient l’idée de créer ce petit concours amical au sein de la municipalité. « Le Conseil avait décidé ne pas renouveler son adhésion aux Fleurons du Québec. Or, le montant d’adhésion à cet organisme qui évalue les villes et villages fleuris du Québec s’élevait à environ 400 $. Pour nous, cette dépense devenait injustifiée et ne donnait pas vraiment quelque chose de concret à nos citoyens. On dit souvent qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain! Alors, le Conseil a décidé de réinjecter cet argent afin de récompenser les efforts des citoyens, avec un concours, afin de stimuler des actions en matière d’embellissement », a-t-il dit. Les critères d’évaluations sont la beauté, la propreté, ainsi que l’harmonie des couleurs et l’effet visuel. Les prix seront attribués aux participants ayant obtenu les meilleures notes suite à l’évaluation de leur aménagement qui sera effectuée par les juges durant la première semaine du mois d’août.

Les autorités de la ville invitent donc ses citoyens à s’inscrire ou à inscrire tout à fait gratuitement un autre résidant dont l’aménagement mérite d’être souligné, et ce, avant le 31 juillet prochain. Pour ce faire, il suffit de se procurer un coupon de participation disponible sur le site internet de la municipalité ou bien directement à l’hôtel de ville (veuillez téléphoner avant de vous y rendre afin de prendre rendez-vous). Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Chantale Dallaire par courriel à charge.projet@danville.ca ou par téléphone au 819-839-2771 poste 29.