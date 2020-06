Report de l’élargissement du prêt d’urgence pour les entreprises : Alain Rayes inquiet

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, se dit préoccupé de l’annonce du ministre des Finances de reporter l’élargissement du Compte d’urgence pour les entreprises du Canada (CUEC).

Ces nouvelles règles annoncées le 19 mai dernier devaient entrer en vigueur le 19 juin. « Le Parti conservateur demande depuis longtemps que le Compte d’urgence soit modifié pour aider nos entreprises et préserver les emplois. L’élargissement des critères doit permettre aux propriétaires uniques d’une entreprise qui tirent leurs revenus directement de leur entreprise, les entreprises dont les activités dépendent de travailleurs contractuels et de la sous-traitance ainsi que les entreprises familiales qui rémunèrent leurs employés au moyen de dividendes comme les fermes familiales, entre autres, d’avoir accès à ce prêt de 40 000 $. Des dizaines et des dizaines d’entreprises, commerces et restaurants de notre région attendent avec impatience cette aide. Pour certains, ce soutien pourrait permettre d’éviter la fermeture », a expliqué Alain Rayes.

Le ministre des Finances a cependant annoncé, jeudi soir, sur ses réseaux sociaux, que le CUEC n’entrera finalement pas en vigueur au moment prévu. « Ça fait un mois que l’annonce a été faite par Justin Trudeau et il n’y a toujours rien. Cette annonce du ministre des Finances Bill Morneau via Twitter jeudi soir confirme l’improvisation du gouvernement et démontre que son gouvernement n’a pas conscience de l’urgence de la situation », a-t-il poursuivi.

À la Chambre des communes, mercredi, le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, avait assuré au député de Richmond-Arthabaska pendant la période de questions que la CUEC entrerait bel et bien en vigueur le 19 juin. « Le président du Conseil du trésor a confirmé que ce serait vendredi. Dès le lendemain, le ministre des Finances annonçait le contraire. Pendant ce temps, ce sont de nombreuses entreprises qui attendent et sont à bout de souffle. Des emplois sont en jeu. Le gouvernement doit agir », a-t-il souligné.

Le Compte d'urgence vise à aider les entreprises à assumer leurs frais d'exploitation pendant la période de COVID 19. Il peut aller jusqu'à 40 000 $, il est garanti par le gouvernement et est sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. Vingt-cinq pour cent du montant du prêt (10 000 $ maximum) est admissible à l'exonération tant que l'entreprise rembourse 30 000 $ au plus tard le 31 décembre 2022. Si l'entreprise ne peut pas rembourser le prêt d'ici au 31 décembre 2022, ce dernier peut être converti en un prêt à terme assorti d'un taux d'intérêt. Le produit du prêt peut servir uniquement à payer les frais d'exploitation qui ne peuvent pas être reportés, comme la paie, le loyer, les services publics, le service de la dette, les assurances et l'impôt foncier. Il est possible de s’y prévaloir en contactant les institutions financières.

Prolongement de la PCU

La Prestation canadienne d’urgence a été prolongée de huit semaines par le gouvernement. Il est désormais possible de toucher la PCU pendant un total de 24 semaines au lieu de 16. La PCU, qui est imposable, est offerte du 15 mars au 3 octobre 2020.

« La PCU doit aider ceux qui en ont besoin, ceux qui n’ont pas pu reprendre leur emploi, mais le fait que le gouvernement n’ajuste pas les critères d’admissibilité complique énormément la relance économique. Tous les gouvernements provinciaux est la plupart des organismes économiques ont demandé des ajustements. Actuellement, la PCU entre en compétition directe avec la Subvention salariale aux entreprises. Si nous voulons que la relance économique réussisse, il faut que le gouvernement fédéral adapte ses mesures. C’est loin d’être le cas présentement. La Subvention salariale ne connaît malheureusement pas le succès espéré. Le gouvernement n’est pas parvenu à adapter les programmes à la réalité sur le terrain et à aider les travailleurs à reprendre le travail », a expliqué M. Rayes.