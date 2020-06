Pas de bal des finissants à cause de la pandémie

Windsor – La pandémie a privé les finissants du Tournesol de leur bal de finissants. Cette activité très prisée a dû être annulée cette année, pour éviter les rencontres de groupe.

Qu’à cela ne tienne, Pierre Pinard, photographe et ancien prof du tournesol, s’est offert gratuitement pour prendre des photos de finissants avec leurs vêtements de bal.

La tenue d’un bal et l’achat de vêtements pour l’évènement sont une grosse dépense pour les parents et les étudiants. Le bal est aussi une occasion qui marque un tournant de la vie des jeunes. Après, c’est souvent quitter la maison pour poursuivre leurs études à l’extérieur. C’est aussi quitter les amis d’enfance et ceux du secondaire.

Cette séance de prise de photos a été rendue possible grâce à l’aide de la Caisse Desjardins du Val Saint-François et l’entreprise Location Windsor pour le prêt des chapiteaux.

Retrouvez aussi des photos des élèves de l’école l’Escale d’Asbestos ainsi que les finissants de la Richmond Regional High School de Richmond, dans cette édition.

Félicitations à tous. Le journal Actualités-L’Étincelle est fier d’avoir contribué à honorer ces jeunes qui entreprennent une nouvelle étape de leur vie.