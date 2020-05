Réouverture de la Friperie du Presbytère

Windsor - À partir de lundi le 18 mai, la Friperie du presbytère s’apprête à reprendre ses activités. Les citoyens pourront de nouveau venir porter les vêtements et les objets dans les bacs situés dans le stationnement du presbytère, rue Ambroise Dearden. Par contre, en ce qui concerne les objets, aucun meuble, téléviseur, objet brisé, rouillé, vaisselle cassée, etc. ne sera accepté. Également, aucune boîte ou sac ne devra être déposé en dehors des bacs. Les objets seront mis en confinement un certain temps par mesure préventive. L'équipe de la friperie vous demande d'être respectueux afin de faciliter la tâche de tous les bénévoles. Trois cameras seront en fonction 24 h. sur 24.

Le jeudi le 28 mai, La Friperie du presbytère sera ouverte de midi à 16h45 pour vos achats.

La friperie a été aménagé différemment afin de respecter la distanciation sociale. Ce sera le même procédé que les autres commerces: lavage de mains, des pas à terre à deux mètres de distance, les flèches dans les allées. L'entrée se fera comme avant, par la porte (rue de l'église) et la sortie par la porte côté Familiprix. Malheureusement, les enfants ne seront pas accepté pour un certain temps. Le nombre maximale de clients sera de 7 personnes à la fois pour un temps maximum de 20 minutes.

L'équipe tente l' expérience d'une réouverture, en répondant aux exigences de sécurité demande de respecter leurs bénévoles