Création d’un Fonds de soutien d’urgence aux organismes communautaires dans la MRC des Sources

Asbestos – Constatant de nouveaux besoins émergeant des organismes communautaires de la région des Sources en lien notamment avec la situation de la pandémie de coronavirus, la MRC des Sources a créé un Fonds de soutien d’urgence destiné aux organismes communautaires leur permettant ainsi de s’outiller pour répondre adéquatement aux demandes des citoyens du territoire.

De ce fait, la MRC des Sources a conclu une entente avec la Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources afin de recueillir les demandes des organismes et d’évaluer ces dernières. De plus, la MRC a institué un comité de vigie mixte composé d’un représentant du conseil des maires de la MRC, M. Philippe Pagé, du secrétaire-trésorier adjoint de la MRC et directeur de l’aménagement du territoire, M. Philippe LeBel, et du coordonnateur de la CDC, M. Alain Roy. Ce comité sera chargé de voir au respect des orientations de la politique d’attribution du Fonds.

« Les maires et moi souhaitons nous assurer que, même en situation exceptionnelle, notre milieu dispose du soutien nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de l’ensemble des citoyens. Ce fonds nous permettra de cibler les organismes de notre territoire qui en ont le plus besoin et de nous assurer que chaque dollar investi reviendra aux citoyens de notre MRC », affirme Philippe Pagé, maire de Saint-Camille et représentant désigné de la MRC pour les dossiers communautaires.

Les organismes pouvant déposer une demande au Fonds de soutien d’urgence sont ceux qui offrent des services répondants aux besoins essentiels et au bien-être des citoyens soit de l’aide et du soutien alimentaire, un refuge ou de l’aide à domicile pour les personnes vulnérables, des services de prévention de la négligence ou offrant un soutien pour la détresse psychologique. Les organismes souhaitant déposer une demande de soutien financier peuvent le faire en contactant M. Alain Roy à l’adresse courriel direction.cdc@mrcdessources.com.

Le Fonds de soutien d’urgence aux organismes communautaires a été créé afin de répondre aux besoins accrus causés par la pandémie de coronavirus, mais il pourra aussi servir pour d’autres situations d’exception comme des sinistres ou catastrophe naturelle. Cette mesure est donc en parfaite adéquation avec la démarche de plan d’adaptation aux changements climatiques présentement en préparation à la MRC.