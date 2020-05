COVID-19 : Alain Rayes à Ottawa pour porter les préoccupations des gens de la région

Victoriaville – Les travaux parlementaires ont repris, cette semaine, à Ottawa. Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, s’est rendu dans la capitale avec quelques-uns de ses collègues afin de respecter les directives de santé publique.

Il a profité de l’occasion pour questionner les membres du gouvernement concernant plusieurs problématiques reliées aux mesures d’aide fédérales. « Les membres de mon équipe et moi recevons des centaines de messages chaque semaine provenant de citoyens, d’entrepreneurs, d’agriculteurs et de gestionnaires d’organisme. Nous ne sommes cependant pas toujours en mesure de répondre à certaines questions puisque l’information est difficile à obtenir de la part du gouvernement. Ma présence à Ottawa m’a permis de porter la voix de ces personnes jusqu’au Parlement. Cela a permis de soulever certaines problématiques et les failles des mesures mises en place. Par exemple, pourquoi peut-on refuser volontairement de reprendre le travail et continuer à toucher la PCU même si notre employeur reprend ses opérations ? On nous a dit qu’après le 15 mars, toute demande d’assurance-emploi serait traitée en PCU. Pourquoi ce n’est pas le cas présentement pour tous ? Pourquoi le gouvernement a-t-il réduit le nombre d’emplois disponibles pour le programme Emplois d’été Canada au lieu de l’utiliser pour favoriser la relance économique tout en supportant les jeunes ? Pourquoi limiter l’aide au loyer commercial à une seule petite et moyenne entreprise sur dix ? Quand et comment les gens qui doivent rembourser une partie de la PCU seront-ils avisés ? Pourquoi ne pas arrimer les mesures d’aide fédérales avec celles des provinces ? », a souligné Alain Rayes.

Les parlementaires ont également adopté le plan d’aide aux étudiants. « Le Parti conservateur a obtenu certaines concessions du gouvernement afin que la Prestation d’urgence pour les étudiants n’entre pas en conflit avec la reprise économique et au marché de l’emploi tout en supportant les étudiants dans le besoin. Il faut que le gouvernement offre des incitatifs pour aller travailler et non pas pour rester à la maison. Plusieurs m’ont partagé cette préoccupation, notamment lors de consultations auprès des gens d’affaires, des acteurs du milieu agroalimentaire, communautaire et du monde municipal », a poursuivi le député de Richmond-Arthabaska.

Alain Rayes a d’ailleurs tenu des webinaires en partenariat avec les chambres de commerce de Victoriaville et sa région, Windsor, Asbestos, Richmond et Warwick afin de répondre aux questions et pour entendre les préoccupations des gens du milieu.

« Je tiens d’ailleurs à souligner le dynamisme remarquable des intervenants de la région avec qui nous entretenons un contact régulier. La COVID-19 a de très sérieux impacts socioéconomiques. Je constate cependant que plusieurs personnes travaillent fort pour soutenir les gens et les organismes dans le besoin. De mon côté, je continue, avec les membres de mon équipe, à offrir de l’aide en lien avec le fédéral aux citoyens et citoyennes, entreprises, agriculteurs et organismes de la circonscription dans le besoin », a-t-il indiqué.