COVID-19 : la Subvention salariale d’urgence est désormais disponible

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, rappelle qu’il est désormais possible pour les entreprises et les organismes de demander la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSU). Celle-ci est accessible depuis le 27 avril.

« La subvention salariale permet de réembaucher les travailleurs mis à pied en raison de la COVID-19, de prévenir d'autres pertes d'emploi et de mieux se positionner pour la relance économique », a souligné Alain Rayes.

L’inscription a lieu en ligne par l’entremise du portail Mon dossier d’entreprise sur le site de l’Agence du revenu du Canada. La SSU vise les employeurs canadiens dont l'entreprise ou l’organisme a été touchée par la COVID-19. Elle offre une subvention de 75 % des salaires des employés pour une période allant jusqu'à 12 semaines, et ce, rétroactivement du 15 mars 2020 au 6 juin 2020.

Il faut démontrer avoir eu une baisse de revenu importante, entre 15 et 30%, pour y être admissible. Les employés touchant la Prestation canadienne d’urgence pourront rembourser les montants touchés en trop. Les paramètres de remboursement ne sont pas encore connus.

« Avec mes collègues conservateurs, nous continuerons de questionner le gouvernement et de nous assurer que les entrepreneurs obtiennent ce dont ils ont besoin en ce temps de crise. Nous sommes à pied d’œuvre afin de proposer des améliorations et pour éviter que plusieurs entrepreneurs passent encore entre les mailles du filet », a-t-il conclu.