Un bilan avant le congé de Pâques pour la Ville de Windsor

Windsor – À l’aube du congé de Pâques, la Ville de Windsor tient à informer sa population qu’il est primordial de maintenir et respecter les directives d’hygiène et de distanciation sociale. La mairesse de Windsor, Mme Sylvie Bureau, rappelle que : « Même s’il est coutume de se rassembler en famille et entres amis àl’occasion de ce long week-end, il est de notre responsabilité de poursuivre nos efforts et de protéger la santé et la vie des personnes vulnérables. Remplacez vos visites chez un proche et vos brunchs en famille par un coup de fil ou une vidéo ».

De plus, le Conseil municipal a profité de la dernière séance du Conseil, tenue à huis-clos le lundi 6 avril, pour adopter une résolution autorisant la mise en place d’un fonds spécial de 25 000 $ destiné à venir en aide aux organismes communautaires. Les aides financières octroyés sous forme de prêts ou de subventions permettront de supporter les organismes qui doivent faire face à des besoins supplémentaires pendant cette période de crise. Les organismes intéressés doivent faire parvenir leur demande par courriel à: directeurSR@villedewindsor.qc.ca.

Par ailleurs, le service des loisirs rappelle à la population que les parcs, terrains sportifs, modules de jeux sont fermés et interdits d’accès. L’accès aux terrains de soccer, baseball, tennis et pétanque est interdit, tout comme les patinoires extérieures et le «skatepark».

Le parc à chiens, le parc du Centenaire, la Place Sarah-Ève-Fontaine, les parcs-écoles Saint-Gabriel et Saint-Philippe et l’ensemble des parcs publics sont également fermés.

Finalement, la Régie des incendies de Windsor confirme que seuls les feux extérieurs dans des foyers fermés et conformes sont autorisés. Pour obtenir davantage d’information ou adresser une question à ce sujet, contactez directement la Régie des incendies par téléphone (819) 845-4678, poste 2 ou par courriel : prevention@regieincendiewindsor.ca.