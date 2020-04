Une autre résidence sévèrement touchée par le Covid-19 à Danville

Danville(RL) - Le journal Actualités-L’étincelle a appris, qu’une autre résidence de services de Danville figure au nombre des 16 cas actuellement confirmés de coronavirus dans la MRC des Sources. En effet, 7 cas sont rapportés à la maison en ressources de type familial La Chaumière Enchantée, qui accueille des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme. Les personnes atteintes seraient donc, l’ensemble des six résidents adultes, tous âgés entre 35 et 60 ans environ, en plus de la propriétaire opérante des lieux, elle-même. Bien que cette dernière soit maintenant en quarantaine hors de la maison et récupère actuellement, tant bien que mal de la maladie, elle tenait toutefois à se faire rassurante en indiquant par voie téléphonique que des ressources et du personnel de relèvent ont été déployés par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, afin d’assurer les soins nécessaires à la santé et la sécurité des usagers. Rejoint en fin de journée, le CIUSSS a effectivement confirmé la nouvelle en ajoutant travailler de manière étroite avec l’établissement dans ce dossier tout en prenant bien soin de surveiller de très près l’évolution de la situation à cet endroit.