La pause se poursuit jusqu’au 4 mai

Tel qu'annoncé, aujourd’hui à 13 h lors de la mise au point quotidienne du premier ministre François Legault, tous les commerces et services non essentiels prolongeront leurs fermetures jusqu’au 4 mai. À la base, l’annonce qui avait été faite le lundi 23 mars avait annoncé une fermeture jusqu’au 13 avril, mais cette dernière a dû être prolongée étant donné le nombre de cas confirmé de Covid-19 et de décès qui continue d’augmenter chaque jour. « On entre dans une phase encore plus critique dans les prochaines semaines », une phase qui sera « décisive », a déclaré M. Legault.

En ce dimanche, le nombre de cas au Québec est de 7994 soit 947 de plus que la veille. En Estrie, on pouvait répertorier en date du 4 avril, 516 cas, dont 57 dans le Val-St-François et 13 dans la MRC des Sources.