Le gouvernement fédéral invite la population à se préparer pour l’inscription pour Prestation canadienne d’urgence

Victoriaville – Le gouvernement fédéral, invite les gens qui feront la demande de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à se créer un compte Mon dossier à l’Agence du revenu du Canada (ARC) si ne n’est déjà fait. Cette étape permettra aux futurs prestataires d’accéder immédiatement au portail de l’ARC lorsque l’inscription à la Prestation canadienne d’urgence sera ouverte.

On peut créer un compte Mon dossier en suivant le lien suivant: https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html.

Certains ont déjà accès au portail Mon dossier. Ils n’ont donc pas à créer un nouveau compte. «Le gouvernement fédéral a cependant invité les gens qui n’en ont pas à se créer un compte immédiatement. Quand l’inscription à la Prestation canadienne d’urgence sera ouverte, les gens qui voudront en faire la demande seront d’ores et déjà en mesure d’accéder au portail Mon dossier», a souligné Alain Rayes.

La PCU remplace l’Allocation de soutien d’urgence et l’Allocation de soin d’urgence annoncée la semaine dernière. Elle offrira aux salariés, contractuels, travailleurs autonomes, aux personnes malades et aux parents d’enfants malades et aux gens admissibles ou non à l’assurance-emploi une prestation mensuelle de 2000$ (500$ par semaine) imposable, et ce, pour une durée maximale de quatre mois (16 semaines) en raison de la COVID-19.

La période d’inscription débute le 6 avril pour ceux nés en janvier, février et mars. Le 7 avril pour ceux nés en avril, mai et juin. Le 8 avril pour ceux nés en juillet, août, septembre et le 9 avril pour ceux nés en octobre, novembre et décembre.

On estime à 10 jours le délai avant de toucher les prestations une fois la demande soumise. La PCU est rétroactive à partir du 15 mars. Tous les demandeurs d’assurance-emploi depuis le 15 mars devraient voir leur demande être convertie en PCU automatiquement si elle n’a pas été traitée, à la lumière des informations fournies par les instances gouvernementales.