MRC des Sources : Création d’une ligne d’aide et de référencement pour répondre aux besoins immédiats des citoyens

Asbestos – La MRC des Sources et la Table sécurité alimentaire des Sources se sont associées pour mettre en place une ligne d’aide et de référencement pour les citoyens qui vivent une situation difficile en lien avec le contexte de pandémie. Cette ligne permettra d’aiguiller les citoyens vers les ressources d’aide disponibles sur le territoire et leur fournir de l’information sur les différentes mesures gouvernementales auxquelles ils peuvent être admissibles.

La ligne d’aide, le 819 879-6662, sera en fonction à partir du 30 mars 2020, de 9h à 13h, du lundi au vendredi. Elle a pour objectif de répondre aux questions de citoyens qui éprouvent des besoins immédiats en raison du coronavirus. L’employé en charge des appels prendront quelques minutes pour bien évaluer les besoins des citoyens qui téléphonent et les redirigeront ensuite vers les organisations pouvant répondre le plus adéquatement à leur situation.

«Je suis très fier de cette initiative! Les organismes communautaires et les intervenants en sécurité alimentaire ont été très aidant pour mettre en place cette ligne d’aide. C’est d’ailleurs leurs employés qui se relaieront pour la garde téléphonique, un atout majeur puisqu’ils connaissent très bien l’écosystème de services à la population de notre territoire», mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

Par la mise en place de cette ligne d’aide et de référencement, la MRC des Sources souhaite venir en aide aux citoyens qui ne sont pas habitués à demander de l’aide ou à avoir recours aux ressources communautaires. Le but est de faciliter leur recherche de solutions, de s’assurer que leurs besoins vitaux sont comblés et qu’ils puissent obtenir un soutien psychologique si nécessaire.

«Ce qu’on veut, c’est s’assurer qu’aucun citoyen ne se retrouve nouvellement vulnérable à cause de la pandémie. Nous souhaitions offrir de l’aide immédiate en attendant que les différents programmes gouvernementaux atterrissent concrètement. La ligne d’aide et de référencement va permettre d’orienter les citoyens qui n’ont jamais eu recours aux organismes d’aide et s’assurer ainsi qu’on soutient tous ceux qui en ont besoin», affirme Philippe Pagé, maire de Saint-Camille et représentant désigné de la MRC pour les dossiers communautaires.

Toutes les municipalités du territoire sont aussi de précieux partenaires pour le partage d’information à leurs citoyens et elles pourront y rediriger tous les citoyens qui en feront la demande. De plus, la MRC des Sources fera un suivi constant des besoins des organismes afin de s’assurer qu’ils ne manquent de rien et qu’ils puissent aider adéquatement l’ensemble des citoyens de la région des Sources. Des mesures