Effectifs réduits à la Ville de Windsor

Windsor - Compte tenu du contexte exceptionnel entourant le coronavirus (COVID-19) et des directives émises dernièrement par le Gouvernement du Québec, la Ville de Windsor informe la population que les effectifs des différents services municipaux seront réduits et limités aux services essentiels à compter de ce lundi le 30 mars. Cette mesure vise à protéger l’ensemble des employés ainsi que la population des risques de propagation.

Une décision difficile à prendre pour le Conseil municipal mais qui s’avère nécessaire. La Mairesse, Madame Sylvie Bureau, souligne les efforts des employés municipaux. « Bien que les employés fassent preuve, depuis le début de cette crise, d’une collaboration exemplaire et d’un grand respect des règles établies, nous avons choisi cette semaine de faire un pas de plus et de participer à l’effort de guerre demandé par notre Premier ministre pour minimiser, encore davantage, les risques de propagation du virus ».

Les employés du service des loisirs et de la bibliothèque seront temporairement mis à pied. À l’Hôtel de Ville, le télétravail sera privilégié et seules les activités essentielles seront réalisées. Au service des travaux publics, une équipe réduite demeure en poste alors que seront maintenus en poste tous les effectifs attitrés à l’usine de filtration d’eau potable. Les employés touchés par cette mesure seront rappelés au travail dès que la situation sera revenue à la normale.

La qualité des services essentiels demeure une priorité, et la population peut compter sur le soutien de la Ville de Windsor durant cette période.

La Ville de Windsor suit attentivement la situation et tiendra la population informée de tout changement via sa page Facebook et son site internet (www.villedewindsor.qc.ca).

Pour toutes questions concernant la COVID-19 au Québec, vous pouvez consulter le site du Gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus.

En terminant, les membres du Conseil municipal tiennent à remercier les citoyens de leur vigilance et de leur habituelle collaboration dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il en va de notre santé et sécurité à tous.