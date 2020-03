Domtar. Le statut de l'usine de Windsor en lien avec la Covid-19

Windsor –Domtar désire faire le point sur le statut de son usine de Windsor face à la situation du coronavirus et des directives gouvernementales. Le secteur des pâtes et papiers a été classé parmi les services et activités de fabrication jugés prioritaires par le gouvernement du Québec. Domtar appuie et applique les directives des gouvernements afin de minimiser le risque de propagation du COVID-19. Afin de pouvoir répondre à la demande enpapier qu’occasionne cette situation exceptionnelle, l’usine Domtar de Windsor maintiendra ses opérations en tenant compte des directives de la santé publique pour assurer la sécurité de ses employés.

Depuis le début de la crise du coronavirus, l’entreprise a pris toutes les mesures afin d’appliquer les recommandations de la Santé publique pour protéger ses employés, ses fournisseurs et la communauté, et aider à prévenir la propagation.

«En cette période de crise, les besoins de documenter, informer, éduquer, sensibiliser nécessitent plus que jamais du papier. Plusieurs secteurs jugés prioritaires utilisent beaucoup de notre papier et nous devons être là pour les soutenir.» commente Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.

L’usine de Windsor et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, de l’arbre jusqu’à la feuille de papier, maintiendront leurs activités pour soutenir les efforts de lutte contre la COVID- 19 du Québec, du Canada et de l’Amérique du Nord.