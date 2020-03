Du soleil et deux semaines à domicile

Windsor (RC) – Dans la foulée du coronavirus qui s’est manifesté au fil des semaines, celle du 8 au 14 mars a marqué une nouvelle étape durant laquelle les gouvernements provincial et fédéral s’efforcent de rapatrier les voyageurs canadiens, tandis que Québec s’impose à soutenir une série d’adoptions de mesures d’hygiène liées au COVID-19, ce qui est aussi le cas des provinces du Canada.

Cette semaine s’est achevée pour le jour de dimanche, un brin frisquet, mais ensoleillé avec un ciel bleu. Profitant de la belle température à vélo, Karine Tétreault et Michaël Dufour ont fait halte avec leurs six enfants à l’intersection de la rue Ambroise-Dearden et de la 8e avenue pour faire un bref arrêt à vélo.

«C’est une belle journée. Nous sommes tous ensemble pour cet après-midi et nous en profitant, car la fermeture des écoles devrait durer au moins deux semaines, constate Karine et la présence de ses enfants». «Quant à moi, mon travail m’amène à l’extérieur sur une base quotidienne, ce qui fait que ma conjointe devra s’occuper plus souvent des enfants», prévoit Michaël.

Tout comme ce couple, des parents doivent maintenant trouver des alternatives dont les grands-parents, les amis, les gardiennes et autres options.