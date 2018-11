La politique MADA bientôt déposée à Richmond

Richmond – La Ville de Richmond a amorcé la préparation de la rédaction finale de sa politique Municipalité Amie des ainés (MADA) ainsi que son plan d’action. Au cours de la dernière année, plusieurs rencontres et consultations se sont tenues et l’organisme responsable du projet, la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François, prévoit le lancement de cette politique en janvier prochain.

«Cette politique est le résultat de plusieurs étapes de travail: une collecte de données, l’identification de constats, des consultations de divers groupes dans la population, des réflexions, des discussions et des partages. Le comité de pilotage a fait un excellent travail tout en respectant la vision et les aspirations des ainés francophones et anglophones de notre communauté et en tenant et en tenant compte des réalités du milieu. Cette démarche a permis de valider plusieurs éléments déjà en place et plusieurs autres qui, par nos valeurs, nos décisions et nos actions, permettront d’améliorer, en continu, le bien-être de nos ainés», souligne la conseillère responsable du dossier des ainés, Céline Bourbeau.

La CDC a rédigé, au cours de la dernière saison estivale, une première ébauche de cette politique qui prévoit notamment des actions dans les secteurs du transport, de l’habitation, des communications, de l’aménagement du territoire et des services de santé pour ne nommer que ceux-là. Les membres du comité de suivi et du conseil municipal ont eu l’occasion de se prononcer sur le projet préliminaire de la politique MADA. Les élus municipaux se sont dits prêts à prendre les actions nécessaires afin de favoriser, de façon globale, la participation active des ainés au sein de leur communauté leur permettant, du même coup, de s’épanouir en toute autonomie et dans un environnement favorisant leur bonne santé et leur sécurité.

Au plus tard, au début de 2019, la nouvelle politique Municipalité Amie des ainés sera présentée à la communauté puis adoptée par le conseil municipal. Le comité de suivi ainsi que les élus s’assureront par la suite de la mise en œuvre de cette politique.

Ajoutons que le Ville de Richmond a bénéficié d’une contribution financière du Secrétariat aux Ainés et ministère de la Famille du gouvernement du Québec pour la réalisation de la Politique municipale des ainés et de son plan d’action.